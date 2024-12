Marvel Animations WHAT IF…? — Staffel 3

In der dritten Staffel der Marvel-Animationsserie wird wieder jede Folge eine hypothetische Frage gestellt. Zum Beispiel „Was wäre, wenn Thor ein Einzelkind gewesen wäre?“ oder „Was wäre, wenn Iron Man auf den Grandmaster treffen würde?“. Schon in den vorangegangenen zwei Staffeln wurde hierdurch ein spannender und oft auch witziger Blick ins Marvel Multiversum ermöglicht. Die dritte Staffel stellt gleichzeitig auch das Finale der Serie dar. Alle neuen Folgen von „Marvel Animations WHAT IF…?“ gibt es ab heute bei Disney+.

The Loneliest Boy in the World

Nach dem Tod seiner Mutter soll der Teenager Oliver ins Heim kommen. Doch um seinem Schicksal und der Einsamkeit zu entkommen, beschließt Oliver, sich eine neue Familie zu suchen. Die besteht nur leider aus Zombies. Die sind zwar nett und alles andere als scharf auf sein Fleisch, aber trotzdem bringt eine Zombie-Familie so einige Probleme mit sich. Wer auf Tim-Burton-Filme wie „Beetlejuice“ steht, sollte einen Blick wagen. Der Film „The Loneliest Boy in the World“ läuft auf Prime Video.

The American Society of Magical Negroes

Eines Tages stößt der Afroamerikaner Aren auf eine Geheimgesellschaft Schwarzer Menschen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, das Leben der weißen Bevölkerung einfacher zu gestalten — um ihr eigenes zu schützen. Aren tritt dem Bund bei und soll einem Mann namens Jason helfen, sich zu verlieben. In der bissigen Satire wird ein kritischer Blick auf Filmklischees und den Rassismus in Hollywood geworfen. Der Film „The American Society of Magical Negroes“ ist bei WOW verfügbar.

Was läuft heute?

