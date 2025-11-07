Play
Foto: Prime Video / Stephan Rabold
Foto: Prime Video / Stephan Rabold

Was läuft heute? | Maxton Hall — S2

From Enemies to Lovers to Enemies?

In der zweiten Staffel von „Maxton Hall — Die Welt zwischen uns“ wird die Geschichte von Ruby und James weitererzählt. Die beiden müssen entscheiden, ob sie ihrer Beziehung noch eine Chance geben.

Zurück in Maxton Hall

Nachdem sich Stipendiatin Ruby Bell und Millionärserbe James Beaufort in der ersten Staffel von „Maxton Hall — Die Welt zwischen uns“ ineinander verliebt haben, wird ihre Beziehung nun auf die Probe gestellt. James‘ Leben verändert sich durch den plötzlichen Tod seiner Mutter so sehr, dass er die Kontrolle verliert und Rubys Gefühle verletzt. Die beiden trennen sich und Ruby würde am liebsten fliehen — in eine Welt ohne James. Doch er möchte sie um jeden Preis zurückgewinnen und setzt alles daran, dass sie ihm verzeiht.

Die Entscheidung

Obwohl Ruby versucht, James zu vergessen, kann sie nicht aufhören, an ihn zu denken. Zum Glück hat sie den richtigen Support an ihrer Seite — ihre Freundin Lin, ihre Schwester Ember und James‘ Schwester Lydia helfen ihr durch das Gefühlschaos.

In der zweiten Staffel von „Maxton Hall“ schlüpfen Harriet Herbig-Matten und Damian Hardung erneut in die Rollen von Ruby und James. Zusätzlich zum bisherigen Cast sind auch ein paar neue Gesichter zu sehen. Die ersten drei Folgen der zweiten Staffel von „Maxton Hall“ findet ihr ab heute auf Prime Video.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

