Hallo und herzlich willkommen an diesem Freitag, den 7. November. Seid ihr bereit für einen Binge-Marathon auf der Couch? Wir starten ins Wochenende mit einer klassischen „Enemies to Lovers“-Geschichte, die schon vielen Streaming-Fans den Kopf verdreht hat. Maxton Hall geht in die zweite Staffel. Ruby wächst in einfachen Verhältnissen auf. Ihr großes Ziel: eines Tages in Oxford studieren. Um das zu erreichen, wechselt sie mit Hilfe eines Stipendiums an das Elite-College Maxton Hall. In Staffel 1 versucht sie, unter dem Radar zu fliegen. Sie möchte in dieser Welt der Superreichen bloß nicht auffallen. Doch es kommt alles anders. Durch einen Zufall erfährt sie ein Geheimnis, das nicht für sie bestimmt ist. Ausgerechnet James Beaufort, Millionärserbe und arroganter Schönling, möchte verhindern, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Und so gerät Ruby in sein Visier. Aus der anfänglichen Feindschaft entwickelt sich aber eine Anziehung, der beide nicht widerstehen können. Nachdem Ruby und James zueinander gefunden haben, ist für Ruby alles zu schön, um wahr zu sein. Doch der Traum hält nicht lange an. Die erste Staffel endet mit einem Schicksalsschlag für James. Seine Mutter stirbt an einem Hirnschlag, während er in Oxford ist. Nun wird Rubys und James‘ Beziehung in der zweiten Staffel auf die Probe gestellt. Denn James‘ Leben gerät durch den Tod seiner Mutter aus den Fugen. Er will sich betäuben und verletzt Rubys Gefühle. Ruby und James trennen sich. Sie ist von ihren Gefühlen so überwältigt, dass sie am liebsten aus Maxton Hall fliegen möchte, zurück in ihr altes Leben – ein Leben ohne James Beaufort. Doch Ruby kann ihn nicht einfach vergessen. Währenddessen bereut James seine Fehler und möchte Ruby unbedingt zurückgewinnen. Die große Frage der Staffel 2: Kann Ruby James verzeihen? Auch die zweite Staffel von Maxton Hall basiert auf der dreiteiligen Buchreihe von Mona Carsten. Ihre Hauptfiguren Ruby und James werden von Harriet Herbig Matten und Damian Hardung verkörpert, die besonders durch den Erfolg der ersten Staffel international bekannt geworden sind. Ab heute findet ihr die ersten drei Folgen der zweiten Staffel Maxton Hall auf Prime Video. Alle weiteren Folgen kommen dann immer wöchentlich, mit großem Finale am 28. November. Das war unser Tipp zum Wochenende. Wenn ihr mehr Streaming-Tipps wollt, hört gerne morgen wieder rein. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Amazon Music, Deezer oder Apple Podcasts. Und ihr könnt uns dort auch überall kostenlos abonnieren. Dieser Tipp und das Skript kamen heute von Fine Schilpe, Audio-Produktion Benjamin Serdani, und ich bin Imke Zimmermann. Guten Start ins Wochenende! Wir hören uns. Was läuft heute online und in Videostreams? TV-Programmen und Dokus, empfohlen vom Podcast Radio detektor.fm.