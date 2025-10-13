Das perfekte Dinner?

In „Das perfekte Geheimnis“ lädt das Ehepaar Eva und Rocco zur Dinnerparty ein — gemeinsam mit zwei weiteren Pärchen und ihrem Freund Pepe möchten sie einen schönen Abend in ihrer Wohnung verbringen. Nachdem alle Smalltalk-Themen abgehakt sind, dreht sich das Gespräch um das Thema Ehrlichkeit. Weil alle ihre eigene Ehrlichkeit beteuern, schlägt Eva ein Spiel vor: Jeder legt sein Handy in die Mitte des Tisches und wenn ein Anruf oder eine Nachricht reinkommt, dürfen die anderen mithören oder mitlesen.

Gesagt, getan. Während zu Beginn des Abends noch vermeintlich harmlosere Geheimnisse ans Licht kommen, spitzt sich die Lage im Verlauf des Dinners immer weiter zu. Denn die Handys der einzelnen Personen scheinen mehr zu wissen, als ihre eigenen Partnerinnen und Partner.

Lügen haben kurze Beine

Was als lustiges Spiel beginnt, wird schnell ernst. Die Freundesgruppe beginnt, ihre Beziehungen zu hinterfragen. „Das perfekte Geheimnis“ ist ein Remake des italienischen Originals „Perfetti Sconosciuti” und mit bekannten Gesichtern besetzt: Elyas M’Barek, Karoline Herfurth, Jella Haase, Florian David Fitz, Jessica Schwarz, Frederick Lau und Wotan Wilke Möhring verkörpern die Freundesgruppe, die auseinanderzubrechen droht. Den Film „Das perfekte Geheimnis“ findet ihr ab heute auf Prime Video.

Was läuft heute?

