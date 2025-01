Gerry Star — Der schlechteste beste Produzent aller Zeiten

„Gerry Star — Der schlechteste beste Produzent aller Zeiten“ ist eine Mockumentary über den Musikproduzenten Gerry Star. Obwohl er auf einer Bowlingbahn wohnt und mit seiner Musik mäßigen bis gar keinen Erfolg hat, glaubt Gerry, er sei der Größte. Doch er ist sich ganz sicher, dass er mit seiner Nachwuchsband Family Strike den Deggendorfer Song-Contest gewinnen und so Ruhm und Ehre ernten wird. Ihr könnt „Gerry Star — Der schlechteste beste Produzent aller Zeiten“ jetzt bei Prime Video schauen.

Twisters

Daisy Edgar-Jones spielt in „Twisters“ die ehemalige Sturmjägerin Kate Carter. In ihrer College-Zeit stieß sie auf einen monströsen Tornado und ist seitdem besessen davon, Sturmabläufe zu studieren. Sie trifft den Social-Media-Star Tyler Owens, der davon lebt, Stürme zu jagen. In Zentral-Oklahoma finden sie mehrere Sturmsysteme, die aufeinandertreffen. Der Spaß wird zu bitterem Ernst und die beiden müssen um ihr Überleben kämpfen. „Twisters“ könnt ihr jetzt bei WOW sehen.

Ad Vitam

Franck Lazarev war früher Mitglied in der französischen Terrorbekämpfungseinheit GIGN. Im Film „Ad Vitam“ holt ihn seine Vergangenheit ein, nachdem seine Frau Léo von einer mysteriösen bewaffneten Gruppe entführt wird. Auf der Suche nach ihr deckt er nicht nur eine große Verschwörung auf, sondern wird auch noch in eine Staatsaffäre hineingezogen. „Ad Vitam“ gibt es jetzt bei Netflix.

