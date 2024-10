Outer Banks

An der Küste von North Carolina, mitten auf den Outer Banks, sind die sogenannten Pogues zu Hause. Das ist eine Gruppe von Jugendlichen, die in den letzten drei Staffeln so einige Abenteuer erleben durften. Obwohl sie inzwischen eigentlich das entspannte Leben am Strand genießen könnten, zwingt sie der Geldmangel in ein neues Abenteuer. Ein Auftraggeber verspricht eine reiche Belohnung, wenn sie ihm einen neuen Schatz beschaffen. Die ersten fünf Folgen der vierten Staffel findet ihr ab heute auf Netflix.

Drive-Away Dolls

Jamie (Sarah Margaret Qualley) hat gerade wieder eine Trennung hinter sich und braucht einen Tapetenwechsel. Kurzerhand schnappt sie sich ihre Freundin Marian und startet mit ihr einen abenteuerlichen Roadtrip nach Florida. Doch beim Autoverleih kommt es zu einer Verwechslung und schon sind einige zwielichtige Gestalten hinter den beiden Freundinnen her. „Drive-Away Dolls“ könnt ihr ab heute bei Wow streamen.

Predator — Upgrade

In den 80er-Jahren hat es noch Arnold Schwarzenegger mit den Predators aus dem All aufgenommen. Jetzt bringt „Predator — Upgrade“ die Story in die Gegenwart. Auch diesmal wollen die ultimativen Jäger ihre Kräfte mit den besten Kämpfern der Erde messen. Doch die Predators sind gefährlicher denn je, denn sie haben sich weiterentwickelt. „Predator — Upgrade“ könnt ihr jetzt auf Prime Video anschauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.