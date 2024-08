The Union

Mark Wahlberg spielt in dem Film „The Union“ den Bauarbeiter Mike. Halle Berry spielt die Geheimagentin Roxanne. Sie arbeitet für den Geheimdienst „The Union“ und ihr Chef will Mike für sein Team rekrutieren. Sie wollen ihn haben, weil er vertrauenswürdig ist und er als einfacher Bauarbeiter unter dem Radar fliegt. „The Union“ gibt es jetzt bei Netflix.

JACKPOT!

In dem Film „JACKPOT!“ zieht Katie den Hauptgewinn in einer Lotterie. Sie bekommt das Geld aber nur unter einer Bedingung. Sie muss bis zum Sonnenuntergang überleben. Klingt eigentlich machbar. In dieser Zeit hat es allerdings die ganze Stadt auf sie abgesehen. Denn wer Katie findet und umbringt, darf den Gewinn für sich behalten. „JACKPOT!“ könnt ihr jetzt bei Prime Video sehen.

Kinder des Zorns

„Kinder des Zorns“ ist die Verfilmung der Kurzgeschichte „Children of The Corn“ von Stephen King. Es geht um Kinder, die sich gegen die Generation ihrer Eltern auflehnen. Sie wollen die Kontrolle über die Stadt übernehmen und töten dabei alle Erwachsenen, die sich ihnen in den Weg stellen. Die Kinder wollen Rache an den Erwachsenen nehmen, weil sie die Umwelt so zerstört haben, dass dort kein Korn mehr wachsen kann. Ihr könnt „Kinder des Zorns“ jetzt bei WOW sehen.

Was läuft heute?

