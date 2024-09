Peacemaker

Christopher Smith alias Peacemaker (John Cena) hat seinen Einsatz in „Suicide Squad“ nur knapp überlebt. Eigentlich sollte er jetzt wieder zurück ins Gefängnis wandern. Doch er bekommt die Chance auf Freiheit — allerdings nur, wenn er für die Regierung arbeitet. Diesmal geht es in die Kleinstadt Evergreen, die von sogenannten Butterflies unterwandert wird. Und die gilt es nun im Namen des Friedens mit viel Gewalt zu eliminieren. Alle Folgen des Spin-Offs „Peacemaker“ findet ihr jetzt bei Prime Video.

Baby Ruby

Jo ist Influencerin und lässt ihre Followerschaft an allem in ihrem Leben teilhaben, so auch an ihrer Schwangerschaft. Voller Vorfreude blickt sie dem neuen Lebensabschnitt als Mutter entgegen. Doch als das Baby endlich da ist, hört es einfach nicht mehr auf zu schreien und treibt Jo langsam an den Rand des Wahnsinns. Den Thriller „Baby Ruby“ könnt ihr ab heute bei Netflix streamen.

Ghosts

Samantha (Rose McIver) und Jay sind in ein altes Anwesen gezogen, das von Geistern bewohnt wird. Wegen eines Unfalls kann Sam sie sehen und hören. Auch in der dritten Staffel sorgt das für Chaos, während das Anwesen ausgebaut wird und ein Geist ins Jenseits übertritt. Alle neuen Folgen von „Ghosts“ könnt ihr bei Wow anschauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.