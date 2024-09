Ugly — Verlier nicht dein Gesicht

Der Film „Ugly — Verlier nicht dein Gesicht“ spielt in einer dystopischen Zukunft in 300 Jahren. Die Menschheit wird in Uglies und Pretties aufgeteilt. Jeder wird mit 16 Jahren einer Schönheits-OP unterzogen und kann so vom Ugly zum Pretty aufsteigen. Tally Youngblood steht kurz vor ihrer Operation. Doch sie wird auf eine Reise geschickt, die sie an dem System zweifeln lässt. „Ugly — Verlier nicht dein Gesicht“ gibt es jetzt bei Netflix.

Dream Deals

„Dream Deals“ ist eine Reality-Show, in der vier Immobilienmakler und -maklerinnen ihr Glück in Dubai versuchen. Sie alle haben schon Immobilien in Deutschland verkauft. Dubai ist jedoch ein ganz anderes Pflaster. Hier müssen sie die luxuriösesten Immobilien der Emirate an den Mann oder an die Frau bringen. „Dream Deals“ könnt ihr jetzt bei Prime Video sehen.

Klitschko: Der härteste Kampf

Vitali Klitschko hat zusammen mit seinem Bruder Wladimir Boxgeschichte geschrieben. Seit 2014 ist er Bürgermeister von Kiew. Die Dokumentation „Klitschko: Der härteste Kampf“ begleitet ihn in seinem Amt während sich sein Land in einem Krieg befindet. Ihr könnt „Klitschko: Der härteste Kampf“ jetzt bei WOW sehen.

Was läuft heute?

