Was läuft heute? | Mayor of Kingstown, Kennen Sie Kafka?, Die großen Crashs

Mayor of Kingstown

Mike McLusky sorgt nun schon seit einiger Zeit in Kingstown als eine Art Bürgermeister für Ordnung. In der Stadt dreht sich alles um die Gefängnisse, denn sie sind die einzige Geldquelle. Doch es droht ein Drogenkrieg auszubrechen — sowohl hinter als auch vor den Gefängnismauern. Mitten drin steht Mike, der das mit allen Mitteln versucht zu verhindern. Die dritte Staffel „Mayor of Kingstown“ findet ihr ab heute auf Paramount+.

Kennen Sie Kafka?

Heute vor 100 Jahren ist Franz Kafka gestorben. Bis heute wird er als lebensfremder und introvertierter Schriftsteller beschrieben. Die Doku „Kennen Sie Kafka?“ nimmt dieses Bild genau unter die Lupe und sucht nach dem „wahren“ Kafka. Ihr könnt die Doku um 22 Uhr auf Arte streamen oder sucht sie euch direkt in der Arte-Mediathek heraus.

Die großen Crashs

In der Geschichte gibt es drei große Wirtschaftskrisen: der Schwarze Freitag von 1929, die Ölkrise von 1973 und die Lehmann-Pleite aus dem Jahr 2008. Die dreiteilige Doku „Die großen Crashs“ stellt sich die Frage, wie es zu den Krisen kommen konnte und wie diese vielleicht in Zukunft verhindert werden können. Ihr könnt alle Teile um 20:15 Uhr auf ZDFinfo oder direkt in der ZDF-Mediathek anschauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.