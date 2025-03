Y-Kollektiv: “Menschen mästen – Fetisch oder Gefahr?“

Als „Feeding“ wird eine Sexualpraktik bezeichnet, bei der eine Person eine andere so lange füttert, bis diese erheblich an Gewicht zunimmt — im Schnitt mehr als 8.000 Kalorien pro Tag — das ist mehr als vier mal so viel, als es eigentlich gesunde wäre. Dieses Mästen kann zu gesundheitlichen Problemen führen, z.B. zu Bluthochdruck, Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wo verläuft die Grenze zwischen einvernehmlichem „Feeding“ und Manipulation? Dieser Frage ist die Journalistin Caro von der Groeben in der Doku aus der Reihe Y-Kollektiv – “Menschen mästen – Fetisch oder Gefahr?“ nachgegangen. Ihr findet ihre Recherche in der ARD-Mediathek.

Die Legende von Paul und Paula

Er gehört zu den Klassikern des DDR-Kinos, “Die Legende von Paul und Paula” von Heiner Carow und Ulrich Plenzdorf. Paul und Paula, gespielt von Angelica Domröse und Winfried Glatzeder, treffen zufällig im Ostberliner Nachtleben aufeinander. Sie haben beide bisher keine guten Erfahrungen mit der Liebe gemacht. Sie ist zweifache Mutter und alleinerziehend und er verdient zwar gut, hat sich aber von seiner Frau entfremdet. Als Paul und Paula aufeinander treffen funkt es, aber so richtig. “Die Legende von Paul und Paula” findet ihr bei Mubi.

My Big Fat Greek Wedding – Familientreffen

Es ist der dritte und letzte Teil der Serie verrückter griechischer Hochzeiten von Regisseurin und Schauspielerin Nia Vardalos. Die hat da mehr oder weniger ihr eigenes Leben verfilmt. Und darum geht’s: Toulas Vater stirbt und sie will ihm seinen letzten Wunsch erfüllen: einmal das Dorf seiner Kindheit sehen. Also packt sie die Koffer und reist mit der gesamten Familie nach Griechenland zum Familientreffen. Den dritten Teil von “My Big Fat Greek Wedding” findet ihr bei Prime Video.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.