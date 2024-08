Was läuft heute | Money Maker: Serkan Eren — Zwischen Krieg und Champagner, Garri Kasparow — Rebell und König des Schachspiels, The Blacklist

Money Maker: Serkan Eren — Zwischen Krieg und Champagner

Die Dokuserie „Money Maker“ geht mitlerweile in die sechste Staffel. Sie erzählt faszinierenden Geschichten von jungen Talenten und wie sie mit teils genialen Ideen und dem unerschütterlichen Willen zum Erfolg ihren Traum leben. Ihr Weg steckt voller Risiken, Hindernisse und Überraschungen und sie alle müssen Opfer bringen. In der neusten Folge geht es um Serkan, der ein Leben in Saus und Braus lebt. Er schmeißt eine Party für 200 Leute oder genießt das Leben in einer Villa auf Bali. Das kann er, weil er sich einladen lässt. Aber Serkan hat auch eine Berufung: Dort helfen, wo es Menschen nicht so gut geht. Sei es im Ukraine-Krieg oder beim Erdbeben in der Türkei. Money Maker: Serkan Eren — Zwischen Krieg und Champagner könnt ihr ab sofort in der ARD-Mediathek schauen.

Garri Kasparow — Rebell und König des Schachspiels

Garri Kasparow wurde 1985 im Alter von nur 22 Jahren nach einem skandalösen Match gegen Anatoli Karpow der jüngste Schachweltmeister aller Zeiten. 40 Jahre nach diesem Ereignis schaut der Film „Garri Kasparow — Rebell und König des Schachspiels“ auf den Werdegang der Schachikone. Denn der Russe armenischer und jüdischer Abstammung ist auch durch seinen politischen Einsatz bekannt. Er stellte sich gegen das Regimes der Sowjetunion und ist auch heute ein Feind Putins. Die Doku könnt ihr ab sofort auf Arte streamen.

The Blacklist

Die US-Serie „The Blacklist“ hat mitlerweile schon 10 Staffeln. Raymond „Red“ Reddington ist ein ehemaliger US-amerikanischer Marineoffizier und gehört zu den meist gesuchten Verbrechern des Landes. Er ist ein kriminelles Mastermind und verfügt über exklusive Informationen. Red kennt beide Seiten — Gut und Böse — und beschließt, mit dem FBI zusammen zu arbeiten. Seine einzige Voraussetzung: Er arbeitet nur mit der Agentin Elizabeth Keen zusammen.Warum Reddington nur mit ihr zusammenarbeiten will, kann sich weder sie selbst, noch irgendjemand anderer erklären. Ihr könnt alle 10 Staffeln von „The Blacklist“ ab sofort auf RTL+ durchbingen.