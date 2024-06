Bild: Trigger Warning | Ursula Coyote / Netflix ©2024

Was läuft heute? | Mothers‘ Instinct, Trigger Warning, Bread & Roses

Von, mit und über Frauen

Anne Hathaway und Jessica Chastain werden in „Mothers‘ Instinct“ auf Prime Video zu scheinbar perfekten Nachbarinnen. In dem Netflix-Actionfilm „Trigger Warning“ sorgt Jessica Alba als Soldatin in ihrer Heimatstadt für Ordnung, und „Bread & Roses“ begleitet auf Apple TV+ drei Frauen in Afghanistan.