Mr. McMahon

In der neuen Netflix-Doku-Serie geht es um den Aufstieg und den Fall des WWE-Präsidenten Vince McMahon. Von seinem kometenhaften Aufstieg in den 80er-Jahren über seine vielen Skandale hin zu seinem Rücktritt 2022. Neben McMahon selbst kommen in der Doku auch Wrestler wie John Cena und The Rock zu Wort. Produziert wurde die Doku von den „Tiger King“-Machern. Alle sechs Teile der Doku-Serie „Mr. McMahon“ sind zum Streamen auf Netflix verfügbar.

SUDDENLY: Überleben im Eis

Zu zweit eine Weltreise auf einem Segelschiff bestreiten — für viele Menschen ein Traum. Für Ben und Laura wird dieser Traum aber schnell zum Albtraum. Als die beiden ohne Vorräte und kurz vor Wintereinbruch auf einer einsamen Insel stranden, muss das Paar ums Überleben kämpfen. Was als Test für Körper und Geist beginnt, stellt auch sehr bald ihre Beziehung auf die Probe. Ob Laura und Ben es von der Insel schaffen, könnt ihr ab heute in „SUDDENLY: Überleben im Eis“ auf WOW sehen.

Die Fabelmans

In dieser Mischung aus Biopic und Ode an den Film geht es um den jungen Sammy Fabelman. Seit jüngster Kindheit ist Sammy von Filmen fasziniert und wünscht sich nichts mehr, als selbst Filmemacher zu werden. Seine Mutter unterstützt ihn dabei, während sein Vater Sammys Leidenschaft eher als Hobby sieht. Der Film basiert auf dem Leben von Steven Spielberg, der hier über seine Leidenschaft für Film und die Beziehung zu seinen Eltern erzählt. Den Film „Die Fabelmans“ findet ihr bei Prime Video.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.