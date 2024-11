My Song, Our History — Deutschland, deine Lieder

Ob große Veränderungen in der deutschen Geschichte oder Momente, die uns alle bewegt haben — sie alle werden oft begleitet von bestimmten Songs. In der Dokureihe „My Song, Our History“ stellen verschiedene Künstlerinnen und Künstler einige dieser Lieder vor und sprechen über die Hintergründe und die Enstehungsgeschichte. Mit dabei sind unter anderem Eko Fresh, Jennifer Weist und Fehlfarben. Alle vier Teile der Doku findet ihr ab heute in der ARD-Mediathek.

Fast & Furious

Schon seit 2001 unterhalten uns die „Fast & Furious“-Filme regelmäßig mit spannenden Autorennen und packenden Storys. Angefangen hat alles mit Undercover-Cop Brian (Paul Walker) und Dom (Vin Diesel), die ihre Liebe zu schnellen Autos teilen. Seitdem wurde es immer wilder: Von Panzern auf Autobahnen bis zu Abstechern in den Weltraum war alles mit dabei. Ihr könnt auf Prime Video selbst in die Welt eintauchen, denn hier gibt’s ab heute alle Filme zum Streamen.

Das antike Rom in 3D

VR-Brille auf und ab in die Vergangenheit: So ungefähr klappt das in der Doku „Das antike Rom in 3D“. Ein Forschungsteam hat in den vergangenen Jahren die Metropole aus dem 4. Jahrhundert rekonstruiert und so das alte Rom digital wieder auferstehen lassen. In der ZDF-Mediathek erfahrt ihr jetzt, wie das funktioniert hat und wie Rom damals wirklich aussah.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.