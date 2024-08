OceanXplorers

Die „OceanXplorer“ ist eines der modernsten Forschungsschiffe, die zur Zeit über die Weltmeere schippern. Mit an Board ist auch ein Kamerateam, das das Treiben der Wissenschaftlerinnen und Forscher filmt. Daraus hat „Avatar“-Regisseur James Cameron eine bildgewaltige Dokuserie produziert. Alle Folgen von „OceanXplorers“ findet ihr ab heute bei Disney+.

Evil Does Not Exist

In einem Dorf in der Nähe von Tokio scheint die Zeit noch stillzustehen. Takumi und seine Tochter genießen hier ihr Leben im Einklang mit der Natur. Doch als ausgerechnet bei ihnen ein Luxus-Campingplatz entstehen soll, bringt das ihr Gleichgewicht durcheinander. Denn durch die Bauarbeiten könnte auch das Wasser kontaminiert werden. „Evil Does Not Exist“ könnt ihr jetzt auf Mubi streamen.

Ein brennender Sommer

Frédéric (Luis Garrel), Angèle (Monica Bellucci), Paul und Elisabeth verbringen gemeinsam einen Sommer in Rom. Der Künstler Frédéric und die Schauspielerin Angèle sind erst seit kurzem verheiratet, doch es kriselt schon in der Ehe. Als Angèle eine Affäre mit einem Kollegen beginnt, will Frédéric sich scheiden lassen. „Ein brennender Sommer“ könnt ihr ab heute Prime Video anschauen.

Was läuft heute?

