Was läuft heute? | Paddington in Peru

Kleiner Bär auf großer Reise

Paddington Bär hat sich inzwischen bei seiner Wahlfamilie in London eingelebt. Doch gleichzeitg ist es lange her, dass Paddington in Peru war. Er vermisst seine Heimat und seine Tante Lucy. Zum Glück ist er nun offiziell britischer Staatsbürger und bekommt einen Reisepass. Die Wahl, wo es zuerst hingehen soll, fällt natürlich nicht schwer: Ab nach Peru!

Gemeinsam mit seiner Wahlfamilie Brown begibt sich Paddington auf die Reise. Doch als er ankommt, muss er feststellen, dass Tante Lucy verschwunden ist — auch die Leiterin des Seniorenheims für Bären hat angeblich keine Ahnung, wo sie ist. Der einzige Hinweis auf ihren Verbleib ist eine alte Karte.

Die Stadt aus Gold

„Paddington in Peru“ ist der dritte Teil der Kinofilmreihe rund um den bekannten Bären mit dem roten Hut (gesprochen von Elyas M’Barek). Auch in diesem Teil lässt das Abenteuer nicht lang auf sich warten. Aus der Suche nach Tante Lucy wird plötzlich eine richtige Schatzsuche — der Legende nach, soll ein Bär dazu bestimmt sein, Eldorado zu finden. Den Film für die ganze Familie findet ihr ab heute auf Netflix.

