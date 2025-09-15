Play
Foto: JUSTIN TALLIS / AFP
Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

Was läuft heute? | Paddington in Peru

Mit Marmeladenbrot im Gepäck

„Paddington in Peru“ erzählt von einem neuen Abenteuer des sprechenden Bären: Paddington reist in seine Heimat Peru, um seine Tante Lucy zu finden und macht sich dabei gleichzeitig auf große Schatzsuche.

Kleiner Bär auf großer Reise

Paddington Bär hat sich inzwischen bei seiner Wahlfamilie in London eingelebt. Doch gleichzeitg ist es lange her, dass Paddington in Peru war. Er vermisst seine Heimat und seine Tante Lucy. Zum Glück ist er nun offiziell britischer Staatsbürger und bekommt einen Reisepass. Die Wahl, wo es zuerst hingehen soll, fällt natürlich nicht schwer: Ab nach Peru!

Gemeinsam mit seiner Wahlfamilie Brown begibt sich Paddington auf die Reise. Doch als er ankommt, muss er feststellen, dass Tante Lucy verschwunden ist — auch die Leiterin des Seniorenheims für Bären hat angeblich keine Ahnung, wo sie ist. Der einzige Hinweis auf ihren Verbleib ist eine alte Karte.

Die Stadt aus Gold

„Paddington in Peru“ ist der dritte Teil der Kinofilmreihe rund um den bekannten Bären mit dem roten Hut (gesprochen von Elyas M’Barek). Auch in diesem Teil lässt das Abenteuer nicht lang auf sich warten. Aus der Suche nach Tante Lucy wird plötzlich eine richtige Schatzsuche — der Legende nach, soll ein Bär dazu bestimmt sein, Eldorado zu finden. Den Film für die ganze Familie findet ihr ab heute auf Netflix.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen