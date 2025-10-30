Play
Was läuft heute? | Ballad of a Small Player

Untergetaucht im Glücksspiel-Mekka

In dem Thriller „Ballad of a Small Player“ spielt Colin Farrell einen Glücksspieler, der in Macau untertaucht, um vor seiner Vergangenheit davonzulaufen.

Ballad of a Small Player

In dem Film „Ballad of a Small Player“ spielt Colin Farrell Lord Doyle — einen Mann, der in Macau untertaucht und sich dort seiner Spiel- und Alkoholsucht hingibt. Es sieht ziemlich hoffnungslos für ihn aus. Denn mit jedem Tag, den er in Macau verbringt, wird sein Schuldenberg größer und seine Lebenserwartung immer geringer. Die mysteriöse Casino-Angestellte Dao Ming bietet Doyle allerdings einen Deal an, der ihn aus seiner Misere befreien könnte.

Du kannst nicht vor dir selbst davonlaufen

In dem Film gibt es noch eine weitere wichtige Figur: Tilda Swinton spielt die Privatdetektivin Cynthia Blithe, die sich an Doyle’s Fersen heftet. Denn sie will ihn mit seiner Vergangenheit konfrontieren.

Hinter dem Film steckt der deutsche Regisseur Edward Berger, der vor allem für “Im Westen nichts neues” bekannt ist — der hat ihm gleich vier Oscars eingebracht. Für „Ballad of a Small Player“ kommt das Drehbuch von Rowan Joffé, es basiert auf der Romanvorlage von Lawrence Osborne.

Die Verfilmung „Ballad of a Small Player“ könnt ihr jetzt auf Netflix anschauen.

