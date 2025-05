Venom 3: The Last Dance

Im dritten und letzten Teil der Venom-Filme müssen sich Eddie Brock und sein Alienkumpel Venom einer Bedrohung aus dem All stellen. Gleichzeitig verfolgt sie das US-Militär auf ihrem Weg durch die USA. Neben Tom Hardy, der sowohl Eddie Brock als auch den Symbionten Venom spielt, sind auch Juno Temple aus der Serie „Ted Lasso“ und Stephen Graham aus „Adolescence” mit im Cast. “Venom 3: the Last Dance” findet ihr im Angebot von Netflix.

Ponyherz

Nachdem Anni mit ihrem kleinen Bruder und ihren Eltern aufs Land zieht, hat das junge Mädchen große Probleme sich anzupassen. Nur ihre Leidenschaft für Pferde schenkt ihr Hoffnung. Als sie ein Wildpferd findet und sich mit ihm anfreundet, nennt sie es Ponyherz. Doch das Pferd gehört dem Grafen von Merfeld. Anni wird von der jungen Schauspielerin Martha Haberland gespielt. Außerdem sind Nilam Farooq als ihre Lehrerin und Didi Hallervorden als Graf Merfeld zu sehen. “Ponyherz” ist auf Prime Video zu finden.

Fanboys

Im Jahr 1998 können sich Linus und seine Freunde nichts Schöneres vorstellen, als bald zusammen den neuen Star Wars Film im Kino zu sehen. Doch dann wird bei Linus Krebs diagnostiziert und es ist nicht klar, ob er noch so lange leben wird. Seine Freunde beschließen daraufhin einen Roadtrip mit ihm zu machen, um in das Anwesen von Star Wars Schöpfer George Lucas einzubrechen um den Film vorab zu sehen. Die Komödie „Fanboys“ gibt es gratis in der Mediathek von Joyn.

Was läuft heute?

