Simone Biles: Wie ein Phönix aus der Asche

Simone Biles ist eine der erfolgreichsten Kunstturnerinnen überhaupt. Doch bei den Olympischen Spielen in Tokyo zieht sie sich nach einem Blackout aus dem Wettbewerb zurück. Sie macht ihre mentalen Probleme öffentlich und legt eine Pause ein. Doch für die diesjährigen Spiele turnt sie sich wieder an die Spitze zurück. Die Doku „Simone Biles: Wie ein Phönix aus der Asche“ findet ihr ab heute auf Netflix.

Papillon

Henri (Charlie Hunnam) wird unschuldig wegen Mordes angeklagt. Seine lebenslange Haft soll er in der berüchtigten Strafkolonie auf Französisch-Guayana verbüßen. Henri plant bereits seine Flucht, für die braucht er aber das Geld und die Hilfe von seinem Mitgefangenen Luis (Rami Malek). Das Drama „Papillon“ könnt ihr jetzt auf Prime Video streamen.

Mein Körper. Meine Muskeln: Mehr als Power und Pumpen

Unsere Muskeln sind Tag für Tag am Ackern. Sie erlauben es uns, uns zu bewegen und sind für die Gesundheit unserer Organe von enormer Bedeutung. Bei ihrer Aktivierung werden Botenstoffe ausgeschüttet, die zum Beispiel unser Herz oder Gehirn beeinflussen. Was die Muskeln sonst noch so leisten, erfahrt ihr ab heute in der ARD-Mediathek in „Mein Körper. Meine Muskeln“.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.