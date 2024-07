Sprint

Professionelle Läuferinnen und Läufer geben alles, um der oder die Schnellste zu sein. Was sie alles dafür geben müssen, könnt ihr in der neuen Serie „Sprint“ sehen. Sie begleitet Top-Athletinnen und Athleten in ihrem Alltag. Unter anderem auch bei der Leichtathletik-WM 2023. Die Serie kommt von den Macherinnen und Machern der beliebten Netflix-Serie „Formula 1: Drive to Survive“. Die neue Sport-Serie „Sprint“ könnt ihr jetzt auch bei Netflix schauen.

Mein Körper. Meine Wohlfühltemperatur — Hitze

Jedes Jahr sterben über 1.000 Menschen am Hitzetod und es werden jedes Jahr mehr. Der Menschliche Körper ist nicht für extrem hohe Temperaturen gebaut. Aber vielleicht kann er sich ja anpassen? Diese Frage stellt die Dokumentation „Mein Körper. Meine Wohlfühltemperatur — Hitze“. Und um sie zu beantworten werden in der Dokumentation zum Beispiel eine Dachdeckermeisterin oder ein Feuerwehrmann begleitet. Also Menschen, die ständig hohen Temperaturen ausgesetzt sind. „Mein Körper. Meine Wohlfühltemperatur — Hitze“ gibt es jetzt in der ARD-Mediathek.

Hilfe, ich hab meine Freunde geschrumpft

Felix hat vom Schulgeist (Otto Walkes) erfahren, wie man Menschen mithilfe einer Zauberkugel schrumpfen kann. Nachdem seine Freunde ihm sein Date crashen, entscheidet er sich, genau das zu tun. Als er sie wieder entschrupfen will, ist seine Zauberkugel aber auf einmal weg. War es vielleicht sein Date Melanie, die ihm die Kugel geklaut hat? Ihr könnt „Hilfe, ich hab meine Freunde geschrumpft“ jetzt bei Prime Video sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.