Hallo liebe Fans des Streamings! Es ist Freitag, der 9. Januar, und heute haben wir einen neuen Film für euch, der auf einem Bestseller aus dem Jahr 2011 basiert. „People We Meet on Vacation“ ist eine Friends-to-Lovers-Story. Poppy ist eine spontane Draufgängerin, Alex eher ein ruhiger Gewohnheitsmensch. Beide sind schon seit dem College eng befreundet. Irgendwann haben sie angefangen, jedes Jahr zusammen in den Urlaub zu fahren – ein Ritual unter Freunden. Aber dann gab es zwei Jahre lang keinen Urlaub mehr und nicht nur das, es gab auch sonst keinen Kontakt – Funkstille quasi. Poppy will Alex aber nicht so einfach gehen lassen. Sie leben in verschiedenen Städten und sind ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Und ihr nächster Urlaub wird ganz anders als die davor, denn ihre Freundschaft wird auf die Probe gestellt. Poppy und Alex fangen an zu hinterfragen, was sie füreinander empfinden und ob sie auch als Liebespaar funktionieren könnten. Eigentlich verrückt, dass sie jetzt erst darauf kommen, denn in ihrem Umfeld haben sich alle schon längst gefragt, warum die beiden nicht schon früher zusammengekommen sind. Poppys Eltern zum Beispiel sind sich ganz sicher, dass da Liebe in der Luft liegt. Alex, komm her, Schätzchen! Alex ist da! Tada! Sind das etwa Kondome? Ich möchte, dass ihr vorsichtig seid! Das ist alles. Wie oft muss ich es dir denn noch sagen? Alex und ich sind nur Freunde, also brauchen wir keine Kondome. Und definitiv keine 500, weil wir keine Armee sind. Hör damit auf, okay, Wanda? Auf Reisen kannst du der Mensch sein, der du immer sein wolltest. Wer hat Lust auf Nacktbaden? Alex hat keine Ferien, Alex aber schon. Deswegen will ich reisen. Du kannst sein, wie du immer sein wolltest und nicht so, wie die anderen dich sehen. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von der amerikanischen Schriftstellerin Emily Henry. Für Regisseur Brett Haley ist das Besondere an der Geschichte, dass es nicht nur eine stürmische Romanze ist, sondern sich die Liebe zwischen den beiden über fast ein Jahrzehnt der Freundschaft und der Urlaube langsam entwickelt. Dadurch fühlt sich die Geschichte einfach zeitloser an, heißt es auf der Netflix News Seite ToDoom. Haley hat sich für den Film weitestgehend an die Handlung des Buches gehalten. Ein paar künstlerische Freiheiten hat er sich dann aber doch rausgenommen. Zum Beispiel sind ein paar Urlaubsziele von Poppy und Alex verändert. Das hat aber nicht nur kreative, sondern auch ein paar praktische und finanzielle Gründe. Wie Emily Henry auf ihrem Blog schreibt, waren sie und Brett Haley sich aber einig, dass sie lieber die Schauplätze ändern und vor Ort sein können, als mit Greenscreens zu arbeiten. Ihr findet „People We Meet on Vacation“ ab sofort bei Netflix. Habt ein schönes Wochenende! Morgen gibt’s schon den nächsten Streaming-Tipp. Folgt uns, abonniert uns und sagt eurer Crew, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Dankeschön! Tipp und Skript kamen heute von Jonas Nicolik, Audioproduktion Tim Schmutzler. Und ich bin Ina Lebedjew. Wir hören uns! Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcast Radio detektor.fm. Untertitel im Auftrag des ZDF für funk 2017.