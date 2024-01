Was läuft heute? | Pete Davidson: Turbo Fonzarelli, Glücksspiel für Kinder?, Hustlers

Pete Davidson: Turbo Fonzarelli

Der ehemalige SNL-Host Pete Davidson erzählt in seinem zweiten Comedy-Special auf Netflix von seinem 30. Geburtstag, von der Liebe und von seinen Schwärmereien für Leonardo DiCaprio. Bleibt nur die Frage: Wer oder was ist „Fonzarelli“? Die Comedyshow „Pete Davidson: Turbo Fonzarelli“ könnt ihr ab heute bei Netflix streamen.

Glücksspiel für Kinder?

Lootboxen sind digitale Objekte, in denen sich Bonusinhalte für Computerspiele befinden. Einige sind gut, viele sind für den Erfolg im Spiel irrelevant. Was in welcher Box ist, weiß man vorher nicht. Man kann sich diese Objekte erspielen, oder sie schnell und einfach kaufen. Die Firmen hinter den Computerspielen verdienen so viel Geld, Suchtforscher- und -forscherinnen warnen hingegen, dass Lootboxen für Kinder und Jugendliche der Einstieg in die Glücksspielsucht sein können. Die ARD-Doku „Glücksspiel für Kinder? Wie Fifa & Co an Kids verdienen“ fragt, warum Lootboxen legal sind.

Hustlers

Die Stripperin Destiny kommt mit ihrem verdienten Geld gerade so über die Runden. Als ihre Freundin und Mentorin Ramona (Jennifer Lopez) ihr und anderen Kolleginnen einen Vorschlag macht, ist sie sofort interessiert. Sie wollen den reichen Männern von der Wall Street, für die die Finanzkrise keine Konsequenzen hatte, das Geld aus der Tasche ziehen. Sie verdienen damit eine Menge Geld, bis die Masche auffliegt. Der Film „Hustlers“ basiert auf einer wahren Geschichte und ihr findet ihn jetzt bei Prime Video.

