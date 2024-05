Was läuft heute? | Player of Ibiza, Maxton Hall, Angel City FC

Player of Ibiza

In der Datingshow „Player of Ibiza“ kämpfen eigentlich fünf junge Männer um das Herz der „Queen“ und um 25.000 Euro. Doch für die 10. Staffel hat sich die Redaktion was einfallen lassen und statt Ibiza steht für die Teilnehmenden ein Feminismus-Bootcamp im niedersächsischen Buchholz an. Die Serie „Player of Ibiza“ ist ähnlich wie „Die Discounter“ im Mockumentary-Style gehalten, ihr findet alle Folgen ab heute in der ARD-Mediathek.

Maxton Hall

Ruby Bell kommt als Stipendantin auf das Elite-College Maxton Hall. Hier regieren Macht, Geld und Einfluss — alles Dinge, mit denen Ruby nichts zu tun haben will. Doch dann entdeckt sie ein Geheimnis und das betrifft ausgerechnet ihren Mitschüler James Beaufort (Damian Hardung). Der setzt jetzt alles daran, dass Ruby es für sich behält, aber dabei kommen sich die beiden auch immer näher. Die erste Staffel „Maxton Hall“ könnt ihr auf Prime Video streamen.

Angel City FC — Frauenfußball in prominenter Hand

Natalie Portman hat 2020 gemeinsam mit Kara Nortman und Julie Uhrman den „Angel City FC“ gegründet. Gemeinsam wollen sie den Frauenfußball auf ihre eigene Art und Weise revolutionieren. Doch das bringt auch einige Hürden mit sich. Die Doku „Angel City FC — Frauenfußball in prominenter Hand“ könnt ihr jetzt auf WOW anschauen.

Was läuft heute?

