Was läuft heute? | Polizeiruf 110, Into the Night, Liebe. Jetzt!

Polizeiruf 110

Wer jetzt im Auftrag Gottes unterwegs ist, oder doch nur von Wahnvorstellungen getrieben wird, ist im aktuellen „Polizeiruf 110“ nicht ganz klar. Hier kommen sowohl die Bibelfans als auch die Hobbykriminologen auf ihre Kosten. Warum? Das könnt ihr heute Abend um 20.15 Uhr in der ARD herausfinden.

Into the Night

Außerirdische, Meteoriten, Corona, die Klimakrise: man kennt das, Katastrophen bleiben nicht aus. Ein neues Szenario gibt es seit Freitag auf Netflix zu sehen. Ein solarer Zwischenfall sorgt nämlich dafür, dass die Sonne zu einer tödlichen Gefahr für die Menschheit wird. In der sechsteiligen Serie begleiten wir die Crew und Passagiere eines Nachtflugs deshalb dabei, wie sie so lange wie möglich gen Westen zu fliegen, um der Gefahr zu entkommen.

Liebe. Jetzt!

Während beinah überall die Produktionen lahmgelegt sind, startet ZDFneo die zweite Serie mit Corona-Bezug. Bereits mit „Drinnen“ ist die erste komplett im Homeoffice gedrehte Serie entstanden. Mit „Liebe. Jetzt!“ geht es in eine neue Runde. In sechs Teilen werden Kurzgeschichten erzählt, die alle ein Thema haben: Liebe in Zeiten von Corona. Heute Abend werden alle Folgen hintereinander bei ZDFneo gezeigt, in der Mediathek wie gewohnt schon vorher.

Was läuft heute?

