Rheingold

Der Film „Rheingold“ basiert auf dem autobiografischen Roman „Xatar — Alles oder Nix“. Fatih Akin, der Regisseur des Films, hat sich intensiv mit Xatar ausgetauscht, bevor er angefangen hat zu drehen. Nachdem sie sich über die Filmrechte einig wurden, sind die beiden sogar Freunde geworden.

Xatar wurde 1981 als Giwar Hajabi im kurdischen Teil vom Iran geboren. Seine Eltern sind in den Irak geflohen und über Frankreich später nach Deutschland gekommen. Xatars Vater ist irgendwann abgehauen und hat seine Familie im Stich gelassen — das hat seine ohnehin schon schwierige Kindheit nicht gerade einfacher gemacht.

Xatar wächst im Ghetto auf und fängt an zu dealen. Später gerät er an ein Kartell, für das er Lieferungen ausführt. Doch eines Tages geht etwas schief und er kann seine Schulden nicht begleichen. Der einzige Ausweg, den er sieht, ist ein Goldraub.

Rapper mit Street Credibility

Allerdings geht auch besagter Goldraub schief — und Xatar wandert in den Knast. Der Weg dahin ist mit einer Flucht verbunden, die filmreif ist.

Schon vor dem Raub hat Xatar gerappt, im Gefängnis verfolgt er seine Musikkarriere weiter. Der Aufenthalt dort war für ihn natürlich schlimm, doch als Rapper geben ihm Raubüberfall und Gefängnis zweifelsohne eine gewisse Street Credibility. Nach fünf Jahren im Gefängnis ist Xatar ein erfolgreicher Rapper geworden, und auch bei seinem Label „Alles oder Nix“ lief es lange ziemlich gut.

Mittlerweile ist Xatar verstorben: Er wurde im Mai 2025 tot in seiner Wohnung aufgefunden, die genaue Todesursache ist bis heute ungeklärt. Fatih Akins Film „Rheingold“ über den Rapper könnt ihr euch jetzt bei RTL+ ansehen.

