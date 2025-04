Faszination Europa

Die Dokumentation „Faszination Europa“ zeigt eine Artenvielfalt in Europa, wie ihr sie wahrscheinlich noch nicht gesehen habt. Die sechs Folgen widmen sich den verschiedenen Lebensräumen von Tieren. Ihr könnt europäische Berge, Küsten, Wälder, Flüsse und auch Städte entdecken. In einer zusätzlichen Folge werden alle Lebensräume beleuchtet. Vielleicht genau das richtige, wenn ihr es ein wenig kompakter mögt. Egal wie ihr euch entscheidet, alle sechs Folgen „Faszination Europa“ sind jetzt in der Arte-Mediathek zu sehen.

The Nun 2

„The Nun 2“ ist die Fortsetzung von „The Nun“. In beiden Filmen geht es um den Dämon Valak, der ein Kloster in Gestalt einer Nonne heimsucht. Diesmal, im zweiten Teil steht Irene im Mittelpunkt. Jetzt, im Jahr 1985 ist sie eine Schwester im französischen Kloster. Im ersten Teil war sie noch ein Kind und hatte Visionen von Valak. Jetzt versucht sie herauszufinden, was es mit dem Tod des Pfarrers auf sich hat. Und lernt schnell, dass wieder der Dämon Valak dahinter steckt. „The Nun 2“ könnt Ihr euch jetzt bei RTL+ anschauen.

Chicago Fire — Staffel 13

In der Serie „Chicago Fire“ geht’s um tragische Unfälle, dramatische Rettungseinsätze, den täglichen Kampf um Leben und Tod. Seit mehr als 13 Jahren können Zuschauerinnen und Zuschauer das Leben und die Arbeit von Rettungskräften und Feuerwehrleuten des fiktiven Firehouse-51-Department in Chicago verfolgen. Es geht um kräftezehrende Einsätze aber auch um private Probleme der Hauptfiguren. Ihr könnt die dreizehnte Staffel „Chicago Fire“ jetzt bei WOW schauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.