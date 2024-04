Was läuft heute? | Ride On: Die zweite Chance, Unsere lebende Welt, China Town in Gefahr

Ride On: Die zweite Chance

Fast könnte man meinen, Hollywoodlegende Jackie Chan spielt in „Ride On: Die zweite Chance“ sich selbst. Denn es geht um einen in die Jahre gekommenen Stuntman, der früher super berühmt war. Doch im Gegensatz zum echten Jackie Chan kommt Ex-Stuntman Luo im Alter kaum über die Runden. Als ihm dann auch noch droht, sein geliebtes Stuntpferd zu verlieren, kommt plötzlich die Aussicht auf ein Comeback. Die Action-Komödie „Ride On: Die zweite Chance“ gibt’s ab heute bei Prime Video.

Unsere lebende Welt



Dass Bäume miteinander sprechen, wissen wir spätestens seit Waldfan Peter Wohlleben. Da hört es aber noch lange nicht auf. Die komplexen Verbindungen zwischen Tieren und Pflanzen machen das Leben auf der Erde erst möglich und befinden sich in einem permanenten Fluss. Und diese komplexen Kommunikationsnetzwerke macht die Doku-Serie „Unsere lebende Welt“ sichtbar. Ihr findet sie ab heute bei Netflix.

China Town in Gefahr

In den meisten großen Städten der USA und Kanada gibt es Stadtviertel, die Chinatown genannt werden. Vor allem in den Megacities New York, Vancouver und Montreal sind diese historisch gewachsenen Viertel aber von Verdrängung bedroht. Denn meist liegen sie sehr zentral und sind gefundenes Fressen für Investorinnen und Investoren. Wie sich die Menschen in den verschiedenen Chinatowns gegen diese Entwicklung stellen, zeigt die Doku „China Town in Gefahr“. Die gibt es ab sofort in der arte-Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.