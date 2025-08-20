Play
Was läuft heute? | Silence

„Stößt mein Gebet nur auf Schweigen?“

Zum 42. Geburtstag von Andrew Garfield werfen wir einen Blick auf den Film „Silence“ von Martin Scorsese. Darin geht es um zwei Jesuiten-Priester, die nach Japan reisen, um ihren vermissten Mentor zu finden.

Silence

Im Jahr 1638 reisen die beiden Jesuiten-Priester Garupe und Rodrigues nach Japan, um ihren Mentor und Freund Pater Ferreira zu finden. Denn es häufen sich Gerüchte, dass sich Ferreira vom Glauben abgewandt hat und nun als Japaner lebt. Auf ihrer Reise nehmen sich Garupe und Rodrigues den im Untergrund lebenden Christen an und sehen sich schnell im Visier der japanischen Inquisition.

Die Stille des Glaubens

Mit seinem Film adaptiert Regie-Legende Martin Scorsese den Roman „Schweigen“ des japanischen Autors Shūsaku Endō. An der Seite von Andrew Garfield spielen unter andrem Adam Driver, Liam Neeson und Tadanobu Asano in dem Drama von 2016. Den Film „Silence“ gibt es aktuell für euch im Streaming-Katalog von Prime Video.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

