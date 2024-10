Bild: Star Trek: Lower Decks | Paramount+

Was läuft heute? | Star Trek: Lower Decks, The Pasta Queen, Beauty in Black

Ein letztes Mal zu neuen Welten

Auf Paramount+ startet die fünfte und finale Staffel von „Star Trek: Lower Decks“ und es geht wieder rund an Bord des Raumschiffs. Bei Prime Video entführt uns „The Pasta Queen“ in die köstliche Welt der italienischen Küche und auf Netflix prallen in „Beauty in Black“ die Leben zweier völlig unterschiedlicher Frauen aufeinander.