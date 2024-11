Bild: Debby Wong | Shutterstock

Was läuft heute? | Stevie van Zandt – Schauspieler, Musiker, Aktivist, Dream Scenario, Jamel – Lauter Widerstand

Mit dem Kopf durch die Wand

In der Doku „Stevie van Zandt“ erleben wir einen Tausendsasser, der auf sein Leben zurückschaut, in „Dream Scenario“ träumen alle von Oscar-Preisträger Nicolas Cage und das sind nicht immer schöne Träume. In der Doku „Jamel — Lauter Widerstand“ folgen wir den Lohmeyers in ihrem Kampf gegen Rechts.