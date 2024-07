Sunny

In der Serie „Sunny“ lebt Suzie mit ihrem Mann und ihrem Sohn in der japanischen Metropole Kyoto. Doch die beiden verschwinden bei einem mysteriösen Flugzeugabsturz. Als Trost für ihren Verlust erhält Suzie den Haushaltsroboter Sunny, der von der Firma hergestellt wurde, in der ihr Mann gearbeitet hat. Zusammen mit Sunny versucht Suzie herauszufinden, was mit ihrer Familie passiert ist. „Sunny“ könnt ihr jetzt bei Apple TV+ schauen.

Melissa Etherindge: I’m Not Broken

Die Musikerin Melissa Etherindge hat im Jahr 2020 ihren Sohn verloren, der an einer Überdosis Opiode gestorben ist. Diese Tragödie hat sie zum Anlass genommen, Drogenabhängige sichtbarer zu machen. In der Dokumentation „Melissa Etherindge: I’m Not Broken“ besucht sie Gefängnisinsassinnen, die wegen Drogenmissbrauch hinter Gitter sitzen. Sie befasst sich mit ihren Geschichten und verwandelt ihre Erlebnisse in neue Songs. „Melissa Etherindge: I’m Not Broken“ gibt es jetzt bei Paramount+.

Under The Bridge

Die Serie „Under The Bridge“ basiert auf dem gleichnamigen Buch von Rebecca Godfrey. In der Serie geht es um den Tod der 14-jährigen Reena Virk. Sie wurde auf dem Heimweg von einer Party ermordet und ihre Leiche wurde wenig später unter einer Brücke gefunden. Die Serie erzählt die Aufklärung des Kriminalfalls aus der Perspektive der Autorin und der Polizistin Cam Bentland. Ihr könnt „Under The Bridge“ jetzt auf Disney+ sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.