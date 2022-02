Bild: Suspicion | Apple TV+

Was läuft heute? | Suspicion, Reacher, Süße Magnolien

Serien über Serien

In „Suspicion“ sollen vier Menschen hinter einer Entführung stecken, die alle ihre Unschuld beteuern. Actionheld Jack Reacher bekommt auf Prime Video mit „Reacher“ eine eigene Serie und auch gleich mal ein neues Aussehen. Und auch in der zweiten Staffel von „Süße Magnolien“ müssen drei Freundinnen so einige Herausforderungen meistern.