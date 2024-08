Bild: shutterstock.com/Natwick

Was läuft heute | Tanz der Teufel, Büro der Legenden, The Suicide Squad

Allein im Wald

In dem Horrorfilm „Tanz der Teufel“ auf Netflix wollen fünf junge Menschen ein Wochenende in einer Hütte verbringen, doch dann werden durch Zufall Dämonen beschworen. In „Büro der Legenden“ auf Paramount+ muss ein französischer Geheimagent um sein Leben bangen und auf Prime Video bleibt es actionreich, denn „The Suicide Squad“ kommt zusammen.