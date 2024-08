Bild: Moderne Sklaven – Ausgebeutet und unsichtbar | WDR

Was läuft heute? | The First Slam Dunk, Moderne Sklavenarbeit, The Truth vs. Alex Jones

Arbeiten für einen Hungerlohn

Auf Prime Video tauchen wir mit „The First Slam Dunk“ in die Anime-Basketball-Welt ab. In der ARD-Mediathek wartet mit „Moderne Sklavenarbeit — Ausgebeutet und unsichtbar“ die neueste Y-Kollektiv-Reportage und auf Wow leugnet in „The Truth vs. Alex Jones“ ein Radiomoderator den Sandy-Hook-Amoklauf.