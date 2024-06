Was läuft heute? | Trotz und Treue – Das Phänomen Sahra Wagenknecht, Beckenrand Sheriff, Inception

Trotz und Treue — Das Phänomen Sahra Wagenknecht

Sahra Wagenknecht tritt bei der Europawahl 2024 zum ersten Mal mit ihrer eigenen Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) an. Was hat sie dazu bewogen, ihre eigene Partei zu gründen? Darum geht es in der Dokumentation „Trotz und Treue — Das Phänomen Sahra Wagenknecht“. Die Doku nimmt außerdem das BSW genau unter die Lupe. Was will die Partei? Bietet sie neue Lösungen oder nur Populismus? Ihr könnt „Trotz und Treue — Das Phänomen Sahra Wagenknecht“ in der ARD-Mediathek schauen.

Beckenrand Sheriff

Karl, Protagonist im Film „Beckenrand Sheriff“, arbeitet seit 30 Jahren in seinem geliebten Schwimmbad im beschaulichen Grubberg als Bademeister. Doch das Schwimmbad droht geschlossen zu werden. Karl will alles dafür tun, das zu verhindern. Es gibt nur ein Problem. Karl tut sich schwer damit, Verbündete zu finden, weil er in Grubberg als kleinkarierter Bademeister bekannt ist, der seinen Job viel zu ernst nimmt. Den Film „Beckenrand Sheriff“ gibt es ab sofort bei Netflix.

Inception

In dem Film „Inception“ aus dem Jahr 2010 spielt Leonardo DiCaprio den Meisterdieb Dom Cobb. Dom klaut allerdings keine Gegenstände, sondern Gedanken und Geheimnisse. Um an seine Beute zu kommen, dringt er in die Träume seiner Opfer ein. Sein neuester und letzter Fall ist eigentlich gar kein Diebstahl. Denn diesmal geht es nicht darum, etwas zu stehlen, sondern einen Gedanken in das Gehirn seines Opfers einzupflanzen. „Inception“ ist jetzt bei Prime Video verfügbar.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.