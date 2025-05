Unseen

Zenzi (Gail Mabalane) wollte eigentlich nie auffallen, doch nachdem sie auf der Suche nach ihrem verschwundenen Mann zur Mörderin wurde, ist ein normales Leben längst keine Option mehr. Jetzt muss sie sich nicht nur vor der Polizei in Acht nehmen, sondern vor allem vor jenen, die ganz eigene Pläne mit ihr haben. Die zweite Staffel der Thriller-Serie „Unseen“ findet ihr ab heute auf Netflix.

Feste & Freunde — Ein Hoch auf uns!

Drei Jahre, sieben Feste und eine Freundesclique, die sich mit jedem Event ein Stück mehr verändert. Ellen (Laura Tonke) fängt zum Beispiel eine Affäre mit ihrem Freund Sebastian (Ronald Zehrfeld) an, der aber mit Eva verheiratet ist. Zwischen Seitensprüngen, Kinderwunsch und Hochzeiten nimmt das Leben so seinen Lauf und will so intensiv wie möglich gelebt und gefeiert werden. Die Tragikomödie „Feste & Freunde“ könnt ihr ab heute bei WOW streamen.

Die letzte Fahrt der Demeter

Mitten auf dem offenen Meer wird das Frachtschiff „Demeter“ zum Schauplatz des Grauens. An Bord befinden sich 24 Holzkisten, in denen sich ein gruseliges Geheimnis verbirgt. Denn immer mehr Tiere sterben und nach und nach verschwinden alle Crewmitglieder. Die düstere Geschichte basiert auf einem einzelnen Kapitel aus Bram Stokers „Dracula“ und wird hier zu einem Horrortrip auf hoher See. „Die letzte Fahrt der Demeter“ könnt ihr jetzt auf Prime Video anschauen.

Was läuft heute?

