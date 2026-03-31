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Untold: The Death & Life of Lamar Odom. Lamar Odom in Untold: The Death & Life of Lamar Odom. Cr. Courtesy of Netflix © 2026
Bild: Untold: The Death & Life of Lamar Odom | Cr. Courtesy of Netflix ©2026

Was läuft heute? | Untold: The Death and Life of Lamar Odom

Der tiefe Fall eines NBA-Stars

Vom gefeierten Basketballspieler zum Überlebenden eines beinahe tödlichen Absturzes: Die Doku „Untold: The Death and Life of Lamar Odom“ erzählt die Geschichte eines Sportstars zwischen Ruhm, Sucht und Neuanfang.

Untold: The Death and Life of Lamar Odom

Der ehemalige NBA-Profi Lamar Odom gehört lange zu den bekanntesten Basketballspielern seiner Generation. Mit den Los Angeles Lakers gewinnt er zwei Meisterschaften und gilt als vielseitiger Spieler auf dem Feld. Doch hinter dem sportlichen Erfolg kämpft Odom über Jahre hinweg mit den Folgen von Sucht und öffentlichem Druck.

Im Mittelpunkt der Dokumentation steht ein Ereignis aus dem Jahr 2015: Odom wird bewusstlos in einem Bordell nahe Las Vegas gefunden. Mehrere Herzinfarkte und Schlaganfälle bringen ihn damals an den Rand des Todes.

Zwischen Erfolg und Scheitern

Die Doku blickt jedoch nicht nur auf diese dramatische Nacht zurück. Sie zeichnet auch Odoms Weg vom gefeierten Talent zum NBA-Star nach und zeigt, wie Ruhm, persönliche Verluste und ein exzessiver Lebensstil seine Karriere zunehmend überschatten.

Neben Odom selbst kommt auch seine ehemalige Ehefrau Khloé Kardashian zu Wort und schildert, wie stark seine Suchtprobleme auch das Leben der Menschen um ihn herum beeinflusst haben. Die Dokumentation „Untold: The Death and Life of Lamar Odom“ ist jetzt auf Netflix verfügbar.

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