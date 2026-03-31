Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcastradio detektor.fm.

Hallo ihr Lieben, es ist Dienstag, der 31. März. Schön, dass ihr wieder dabei seid! Heute geht es um einen Film aus der Netflix-Doku-Reihe „Untold“. Diese beschäftigt sich mit kontroversen oder tragischen Geschichten aus der Welt des Sports. In der neuen Folge steht der ehemalige NBA-Star Lamar Odom im Mittelpunkt.

Wenn über große Basketballkarrieren der 2000er Jahre gesprochen wird, dann fällt auch sein Name. Lamar Odom, der ehemalige NBA-Star, gewinnt zwei Meisterschaften mit den Los Angeles Lakers und gilt als einer der vielseitigsten Spieler seiner Generation. Die neue Netflix-Dokumentation „Untold – The Death and Life of Lamar Odom“ zeigt vor allem die andere Seite seiner Karriere: den Absturz eines Sportstars, der jahrelang gegen seine eigenen Dämonen kämpft.

Im Zentrum steht ein Ereignis aus dem Jahr 2015, das weltweit Schlagzeilen macht. Lamar Odom wird bewusstlos in einem Bordell nahe Las Vegas gefunden. Odom überlebt, doch mehrere Herzinfarkte und Schlaganfälle bringen ihn an den Rand des Todes. In der Dokumentation kommt nicht nur Odom selbst, sondern auch seine ehemalige Ehefrau Chloe Kardashian zu Wort. Sie beschreibt, wie sehr seine Suchtprobleme auch ihr gemeinsames Leben geprägt haben.

Die Doku blickt aber nicht nur auf diese eine Nacht zurück. Sie zeigt Odoms Weg vom gefeierten NBA-Talent zum Superstar und wie Ruhm, Druck und ein exzessiver Lebensstil seine Karriere immer stärker überschatteten. Der Film zeigt damit nicht nur den öffentlichen Absturz eines Sportstars, sondern auch die persönlichen Entscheidungen und inneren Konflikte, die zu diesem Punkt geführt haben.

Es ist eine Geschichte über Popularität, Selbstzerstörung und darüber, wie schwer es sein kann, nach einem tiefen Fall wieder zurück ins Leben zu finden. „Untold – The Death and Life of Lamar Odom“ könnt ihr ab jetzt auf Netflix anschauen.

Das war unser Streaming-Tipp am Dienstag. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns riesig, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt, damit auch andere Serien- und Filmfans in Zukunft auf ihre Kosten kommen. Dieser Tipp und das Skript kamen von Sofie Rabetge Juncker, Audioproduktion Paula Bültemann. Und ich bin Jessi Jus. Wir hören uns!

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