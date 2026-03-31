Untold: The Death and Life of Lamar Odom
Der ehemalige NBA-Profi Lamar Odom gehört lange zu den bekanntesten Basketballspielern seiner Generation. Mit den Los Angeles Lakers gewinnt er zwei Meisterschaften und gilt als vielseitiger Spieler auf dem Feld. Doch hinter dem sportlichen Erfolg kämpft Odom über Jahre hinweg mit den Folgen von Sucht und öffentlichem Druck.
Im Mittelpunkt der Dokumentation steht ein Ereignis aus dem Jahr 2015: Odom wird bewusstlos in einem Bordell nahe Las Vegas gefunden. Mehrere Herzinfarkte und Schlaganfälle bringen ihn damals an den Rand des Todes.
Zwischen Erfolg und Scheitern
Die Doku blickt jedoch nicht nur auf diese dramatische Nacht zurück. Sie zeichnet auch Odoms Weg vom gefeierten Talent zum NBA-Star nach und zeigt, wie Ruhm, persönliche Verluste und ein exzessiver Lebensstil seine Karriere zunehmend überschatten.
Neben Odom selbst kommt auch seine ehemalige Ehefrau Khloé Kardashian zu Wort und schildert, wie stark seine Suchtprobleme auch das Leben der Menschen um ihn herum beeinflusst haben. Die Dokumentation „Untold: The Death and Life of Lamar Odom“ ist jetzt auf Netflix verfügbar.
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