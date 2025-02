Asteroid City

In einem abgelegenen Wüstenstädtchen in den 1950ern findet ein Junioren-Wissenschaftswettbewerb statt, zumindest bis ein Alien auftaucht. Was folgt, ist eine perfektionierte Mischung aus Melancholie, skurrilem Humor und Anderson-typischer Farbpalette. Mit dabei sind unter anderem Scarlett Johansson, Tom Hanks und Tilda Swinton. „Asteroid City“ findet ihr jetzt auf Prime Video.

Das Kellergefängnis von Jahidne

Im März 2022 marschieren russische Truppen in ein ukrainisches Dorf ein und sperren rund 400 Menschen fast einen Monat lang in einen Schulkeller ein. „Das Kellergefängnis von Jahidne“ erzählt ihre Geschichte durch die Tagebucheinträge von Olha und den Erinnerungen der anderen Überlebenden. Die Doku läuft heute um 21:45 Uhr auf Arte oder ihr schaut sie schon jetzt in der Arte-Mediathek.

Court of Gold

Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris träumen vor allem vier Nationen von der Gold-Medaille im Herren-Basketball. Unter ihnen ist natürlich Top-Favorit USA, aber auch Frankreich, Serbien und Kanada machen sich große Hoffnungen auf den Sieg. Mit exklusiven Einblicken hinter die Kulisse zeigt „Court of Gold“ was im Training und den Kabinen so passiert. Ihr könnt die Doku jetzt auf Netflix streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.