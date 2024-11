US-Wahl

Die USA entscheiden sich heute Nacht (deutscher Zeit) zwischen Donald Trump und Kamala Harris. Die Wahl wird nicht nur für die Vereinigten Staaten, sondern auch für Europa und Deutschland enorme Konsequenzen haben. In der ZDF-Mediathek gibt es viele Filme, Dokus, Talks und andere Formate zur Wahl, zu den Kandidaten und zur Lage in den Staaten. Die US-Wahl könnt ihr in der Wahlnacht im TV oder in der ZDF-Mediathek verfolgen.

SWAT — Staffel 8

In der Serie „SWAT“ geht es um die Spezialeinheit rund um Daniel „Hondo“ Harrelson. Er und sein SWAT-Team klären Verbrechen in Los Angeles auf und versuchen, sie zu vereiteln. In der achten Staffel der Serie gibt es ein neues Mitglied im Team, dem nicht alle über den Weg trauen. Die achte Staffel „SWAT“ gibt es jetzt bei WOW.

3 Paare, ein Ziel — Wir wollen uns selbstständig machen

In der Doku „3 Paare, ein Ziel“ geht es um Paare, die sich mit einem Unternehmen selbstständig machen wollen. In der dritten Staffel wollen Eva und Jakob Erdnüsse anbauen. Chrissi und Ali eröffnen eine Autowerkstatt in München, und Mandy und Ben wollen ein Online-Mentoring-Programm für Paare an den Start bringen. Ihr könnt „3 Paare, ein Ziel — Wir wollen uns selbstständig machen“ jetzt in der ARD-Mediathek sehen.

Was läuft heute?

