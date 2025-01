Vermisst in den Highlands

Edmond Murray (James McAvoy) ist gerade in der schottischen Natur unterwegs, als seine Ex-Frau anruft und ihm mitteilt, dass ihr gemeinsamer Sohn aus dem Ferienlager verschwunden ist. Die Polizei macht sich sofort auf die Suche – zumindest bis von ganz oben der Befehl kommt, die Ermittlungen einzustellen. Das kann Edmond so nicht stehen lassen und nimmt das Ganze selbst in die Hand. „Vermisst in den Highlands“ läuft heute um 22.15 Uhr im ZDF oder ihr streamt den Thriller direkt in der ZDF-Mediathek.

Shame

Brandon (Michael Fassbender) ist ein erfolgreicher Geschäftsmann mit einem dunklen Geheimnis: Er ist sexsüchtig. Die Sucht bestimmt sein ganzes Leben und als sich dann noch seine Schwester bei ihm einquartiert, entgleitet ihm langsam aber sicher alles. „Shame“ von Regisseur Steve McQueen findet ihr jetzt bei Mubi.

Sharks — Gefürchtete Räuber

Im Jahr 2023 hat sich die Zahl von Haiangriffen auf Menschen verdoppelt. Noch rätselt die Wissenschaft, woher dieser plötzliche Anstieg kommt. Einigen Theorien gehen sie in „Sharks – Gefürchtete Räuber“ auf den Grund. Alle drei Teile der Doku könnt ihr ab heute bei Wow streamen.

Was läuft heute?

