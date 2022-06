Was läuft heute? | Was bringt die Zukunft für, Devils, Petro-Melancholie

Was bringt die Zukunft für

Die Dokumentation „Was bringt die Zukunft für“ wagt einen Blick in die Zukunft verschiedener Technologiezweige und zeigt, wie diese unser Leben beeinflussen könnten. Die Dokumentation erscheint in zwei Blöcken von jeweils sechs Folgen. In den ersten sechs Folgen geht es um Hunde, Dating, Hauspflanzen, Spiele, das Weltall, Urlaub und Cheeseburger. Ihr könnt „Was bringt die Zukunft für“ jetzt bei Netflix schauen.

Devils – Staffel 2

Auch in der zweiten Staffel „Devils“ spielt Patrick Dempsey den skrupellosen Finanzmogul Dominic Morgan. Seine Bank NYL verstrickt sich in einen Deal mit chinesischen Investoren, der droht, nach hinten loszugehen. Spätestens nachdem die USA Interesse an den Daten zeigen, steht die Bank mächtig unter Druck. Ihr könnt die zweite Staffel „Devils“ jetzt bei WOW streamen.

Petro-Melancholie – Das Erdölzeitalter im Spiegel der Kunst

Seit etwa 150 Jahren prägt ein Rohstoff das Leben auf unserem Planeten: Öl. Aber nicht nur Maschinen und Fabriken hält das schwarze Gold am Laufen. Es ist auch Antriebsstoff für unsere Fantasien, Wünsche und Träume. In dieser Doku geht es deshalb darum, wie das Öl unsere Kunst geprägt hat. Ihr könnt „Petro-Melancholie – Das Erdölzeitalter im Spiegel der Kunst“ jetzt in der arte-Mediathek sehen. Als Experte ist unter anderem Benjamin Steininger dabei, der im Podcast „Ach, Mensch!“ bereits über die Petro-Moderne gesprochen hat.

