Play
Foto: HBO/Warner Bros.
Bild: Weapons | HBO/Warner Bros.

Was läuft heute? | Weapons

Es geschah um 02:17 Uhr in der Nacht …

Als in einer Kleinstadt über Nacht alle Kinder einer Schulklasse verschwinden, versucht eine verzweifelte Lehrerin herauszufinden, welches dunkle Geheimnis hinter diesem plötzlichen Ereignis steckt.

Weapons

Im neuen Horrorfilm von „Barbarian“-Regisseur Zach Cregger verschwinden in der Stadt Maybrook eines Nachts alle Kinder einer Schulklasse. Es scheint zuerst keine Hinweise auf eine Entführung zu geben, sodass es fast so wirkt, als wären die Kinder freiwillig weggelaufen. Als die Ermittlungen zu keinen Ergebnissen führen, gerät die Klassenlehrerin Ms. Gandy in den Fokus der Öffentlichkeit, woraufhin sie ihre Unschuld beweisen muss.

Horror aus verschiedenen Perspektiven

Der Film schildert seine Geschichte aus unterschiedlichen Perspektiven und löst so nach und nach das Geheimnis über das Verschwinden der Kinder auf. In den Hauptrollen sind Josh Brolin, Julia Garner und Alden Ehrenreich zu sehen. 2025 wurde der Film auf Rotten Tomatoes als einer der besten des Jahres bewertet.

Den Horror-Thriller „Weapons“ gibt es aktuell im Abo von HBO Max.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen