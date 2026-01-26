Hey und herzlich willkommen zu „Was läuft heute?“, Eurem täglichen Streaming-Tipp. Der heute definitiv gruseliger und spannender ausfällt als in den meisten Folgen. Heute geht es nämlich um einen Film aus dem letzten Jahr, der nicht nur Horror-Fans begeistert. Die Rede ist von „Weapons“.

Das Filmjahr 2025 war ziemlich stark, egal ob für Indie-Kino oder Blockbuster-Fans. Ein Genre hat sich aber besonders abgehoben: Horror. Neben Filmen wie „Sinners“ oder „Nosferatu“ hat vor allem der neue Film des amerikanischen Regisseurs Zack Krager das Publikum überzeugt. Seit seinem Horrorfilm-Debüt „Barbarian“ ist Krager unter Fans des Genres ein echter Geheimtipp.

In seinem neusten Film „Weapons“ geht es in die US-Kleinstadt Maybrook in Pennsylvania, in der eines Nachts eine ganze Schulklasse von Kindern spurlos verschwindet. Also, dieser eine Mittwoch beginnt wie ein ganz normaler Schultag. Aber heute war es anders. In jeder anderen Klasse waren alle Schüler anwesend. Nur Mrs. Gandys Klassenzimmer blieb vollkommen leer. Und wisst ihr wieso? Weil diese Kinder in der Nacht zuvor genau um 2:17 Uhr aufgewacht, aufgestanden, nach unten gegangen und in die Dunkelheit verschwunden sind. Und keines von ihnen wurde je wiedergesehen. Die Stadt ist natürlich in Aufruhr; von den Kindern fehlt wirklich jede Spur.

Der Film erzählt dabei die Geschichte aus unterschiedlichen Perspektiven. Der Film „Magnolia“ war dafür laut Krager eine ziemlich große Inspiration. Es geht unter anderem um Archer Graff, einen Vater eines der verschwundenen Kinder, den Streifenpolizisten Paul und um die Lehrerin Justine Gandhi, die nach dem Verschwinden der Kinder schnell ins Visier der Öffentlichkeit gerät. Ähm, ich äh, zunächst möchte ich sagen, wie unglaublich leid mir all das tut. Sie gehören weggesperrt, bis sie uns sagen, was passiert ist. Die Wahrheit ist, dass ich mindestens genauso dringend wie Sie eine Antwort suche. Wir reden hier von 17 Kindern in einem Klassenzimmer. Ich möchte wissen, was in diesem Zimmer passiert ist. Wieso nur ihre Klasse? Wieso nur ihre? Ich liebe diese Kinder.

Aufgrund der Streiks der Schauspieler-Gewerkschaft in den USA im Jahr 2023 wurde die Arbeit am Film verschoben, sodass einige der ursprünglich geplanten DarstellerInnen jetzt nicht mehr dabei sind, darunter zum Beispiel Pedro Pascal. Die Hauptrollen gingen schlussendlich an Josh Brolin. Publikum und Kritik hat der Film bisher ziemlich überzeugt. Mit 93 % auf Rotten Tomatoes gehört „Weapons“ sogar zu den besten Filmen des Jahres 2025.

Mal schauen also, was ihr sagt. „Weapons“ könnt ihr ab heute im Abo von HBO Max anschauen. Noch mehr Film-Highlights und Serien-Neustarts sowie spannende Dokus bekommt ihr hier jeden Tag bei uns im Podcast empfohlen. Um keine Folge mehr zu verpassen, lasst uns gerne ein Abo da, empfehlt den Podcast weiter und hört doch auch gerne morgen wieder rein. Der Tipp und das Skript kam heute von Christopher Jung, Audio-Produktion Wiebke Stark. Und ich bin Jessi Jus. Macht’s gut!