Was läuft heute? | Weißes Rauschen, Wildcat, The Cave

Weißes Rauschen

In dem Film „Weißes Rauschen“ geht es um einen Professor, der eine irrationale Angst vor dem Tod hat. Er und seine Familie müssen fliehen, nachdem in der Nähe ihres Hauses ein Tankzug verunglückt. Auf der Flucht wird er noch mehr mit der eigenen Sterblichkeit konfrontiert. Ihr könnt „Weißes Rauschen“ jetzt bei Netflix schauen.

Wildcat

In der Doku „Wildcat“ geht es um Harry Turner. Einen Kriegsveteranen, der an einer Posttraumatischen Belastungsstörung leidet. Harry ist in den peruanischen Amazonas gereist, um sich dort das Leben zu nehmen. Dort angekommen trifft er allerdings auf Sam, die sich um verwaister Wildtiere kümmert. Zusammen ziehen sie die verwaiste Baby-Raubkatze Keanu groß. „Wildcat“ gibt es jetzt bei Prime Video.

The Cave

In „The Cave“ geht es um die angehende Kinderärztin Dr. Amani Ballour. Mitten im syrischen Krieg hat sie ein unterirdisches Krankenhaus betrieben, das für viele Menschen die letzte Hoffnung war. Denn viele Krankenhäuser in Syrien wurden durch Bombeneinschläge zerstört. „The Cave“ könnt ihr jetzt bei Disney+ sehen.

Was läuft heute?

