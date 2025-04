Wo die Lüge hinfällt

In dieser RomCom aus dem Jahr 2023 spielen Sydney Sweeney und Glen Powell Bea und Ben. Beide sind auf eine Hochzeitsfeier eingeladen und Beas Eltern wollen sie mit ihrem Ex verkuppeln, während Ben seine Ex-Freundin zurückerobern will. Beide beschließen so zu tun, als wären sie frisch verliebt, um das Wochenende hinter sich zu bringen. So wie es sich für das Genre gehört, wird aus der Lüge irgendwann Liebe. Den Film „Wo die Lüge hinfällt“ gibt es bei WOW.

Billy Elliot — I Will Dance

Der elfjährige Billy Elliot lebt Anfang der 80er Jahre zusammen mit seinem Vater, seiner Oma und seinem Bruder im Norden Englands. Billy soll wie jeder Junge in seinem Alter Box lernen, doch hat er eine Leidenschaft für Tanz und Ballett, was seinem Vater gar nicht gefällt. Zusammen mit seiner Tanzlehrerin will Billy ein Stipendium für die renommierte Royal Ballet School bekommen. „Billy Elliot – I Will Dance“ könnt ihr kostenlos bei Joyn streamen.

Der perfekte Ex

Langsam aber sicher zweifelt Ally an ihrem Männerglück. 19 Ex-Partner hatte sie schon und der nächste soll der Eine sein. Zusammen mit ihrem Nachbar Colin begibt sich Ally auf die Suche nach dem perfekten Mann und klappert alle ihre ehemaligen Partner ab, um herauszufinden, wie es ihnen so ergangen ist. Anna Faris spielt Ally, Chris Evans ihren Nachbar. Die romantische Komödie „Der perfekte Ex“ läuft unter anderem bei Prime Video.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.