Shrinking — Staffel 2

Jimmy aus der Serie „Shrinking“ ist Psychologe. Seitdem seine Frau gestorben ist, stürzt er in eine Depression. Doch in der zweiten Staffel geht es bergauf: Jimmy trauert zwar immer noch, es geht ihm aber schon wieder viel besser. Weil er jedoch alle Konventionen, die er als Psychologe gelernt hat, über Bord geschmissen hat, steht sein Leben gerade Kopf. Die zweite Staffel „Shrinking“ gibt es jetzt bei Apple TV+.

Machiavelli Sessions & Stories

Trettmann, Domiziana, Soho Bani und Apsilon erzählen in dem Format „Machiavelli Sessions & Stories“ ihre persönliche Geschichte. Außerdem bringen sie einen politischen Song mit und erklären die Hintergründe und die Entstehungsgeschichte ihres Werks. Am Ende jeder Folge gibt es außerdem noch ein Konzert mit dem MDR-Sinfonieorchester. „Machiavelli Sessions & Stories“ könnt ihr jetzt in der ARD-Mediathek sehen.

KEKs

In der Serie „KEKs“ geht es um vier Teenager: Younes, Shirin, Amadou und Rocky, sie alle gehen auf die Stadtteilschule Wandsbek. Sie gelten als die Loser der Schule, doch sie haben ihre Freundschaft, die sie zusammenhält. In der Comedyserie gibt es ganz viel Improvisation. Ungefähr so wie in der Serie „jerks.“, die von den gleichen Menschen produziert wurde. Ihr könnt „KEKs“ jetzt bei Joyn sehen.

Was läuft heute?

