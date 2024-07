Bild: Women in Blue | Foto: Apple TV+

Was läuft heute? | Women in Blue, Mord ohne Sühne – Der Fall Frederike von Möhlmann, Bruce Springsteen, der amerikanische Freund

Die ersten Frauen im Amt

In der Apple-TV-Serie „Women in Blue“ geht es um die ersten Polizistinnen in Mexiko, in True-Crime-Doku „Mord ohne Sühne“ der ARD geht es um den besonderen Mordfall der Frederike von Möhlmann und die Arte-Doku „Bruce Springsteen, der amerikanische Freund“ blickt auf das Leben des Superstars zurück.