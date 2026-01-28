Wonder Man

Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcast detektor.fm.

Hallo und herzlich willkommen zu „Was läuft heute?“ Wie immer gibt es auch heute einen Streaming-Tipp für euch. Es ist Mittwoch, der 28. Januar, und wenn ihr aktuell eher müde seid von neuen Superhelden-Filmen oder Serien, dann könnte tatsächlich die neue Marvel-Serie „Wonderman“ etwas für euch sein. In den letzten Jahren hat das Superhelden-Genre zwar einige tolle Filme und Serien hervorgebracht, aber es lässt sich nicht leugnen, dass sich langsam aber sicher ein bisschen Ernüchterung breitmacht bei der schieren Anzahl von Superhelden-Content im Kino und auf Streamingportalen. Diese sogenannte Superhelden-Fatigue betrifft vor allem große Studios wie Marvel oder DC.

Eine Serie, die sich diesem Thema nun selbst annimmt, ist tatsächlich die neue Marvel-Serie „Wonderman“. In der geht es um den Nachwuchsschauspieler Simon Williams, der seit Jahren versucht, in Hollywood durchzustarten. Als Simon mitbekommt, dass es ein Remake des Lieblingsfilms seiner Kindheit geben soll, setzt er alles daran, die Hauptrolle zu ergattern.

Also, was ist das für ein Vorsprechen, von dem du vorhin erzählt hast? Es ist eine wirklich große Chance. Ich spreche für „Wonderman“ vor. Hast du von „Wonderman“ gehört? Ich muss da mitspielen! Du bist verrückt! Ich bin für diese Rolle geboren worden. Ist das dein Ernst? Maus, es gibt Gespräche mit Leo! Jetzt geht er raus und tauscht sie um. Der Film soll von dem legendären Regisseur Von Kovacs gedreht werden, der für den Film nicht nur aus dem Ruhestand kommt, sondern das Genre komplett auf den Kopf stellen will.

Simon und sein Schauspieler-Kumpel Trevor wollen zusammen dafür sorgen, dass Simon die Rolle bekommt, ohne dass rauskommt, dass Simon auch im echten Leben Superkräfte besitzt. Das ist krass! Für uns beide steht hier viel auf dem Spiel, Simon. Also sollten wir auch keinen komischen Eindruck hinterlassen. Warum sagst du mir das? Kommen Sie, Mr. Kovac empfängt Sie im Wohnzimmer. Das ist ja schön! Ein Superhelden-Remake? Nicht gerade das, was man von einem Oscar-Gewinner erwartet. Es ist die Rolle! Alles daran ist zu viel. Und wenn ich’s vermasse? Du musst eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnen, vorausgesetzt, du hast keine Superkräfte.

Ja, „Wonderman“ spielt dabei schon im Trailer bewusst mit einigen Klischees des Superhelden-Kinos und erinnert an die aktuelle Comedy-Serie „The Studio“, die sich satirisch mit dem System Hollywood auseinandersetzt. Simon wird von Schauspieler Yaya Abdul Mateen II verkörpert, der ja auch kein Unbekannter ist, wenn es um das Superhelden-Genre geht und schon in den Filmen „Aquaman“ und der „Watchmen“-Serie mitgespielt hat. An seiner Seite spielt Sir Ben Kingsley den Trevor. Den Fans des Marvel-Universums ist der auch sicher schon das ein oder andere Mal über den Weg gelaufen.

Wie frisch das Ganze jetzt schlussendlich tatsächlich ist und ob die Serie eine Antwort auf die Superhelden-Fatigue ist, könnt ihr selbst herausfinden. „Wonderman“ startet ab heute bei Disney. Noch mehr Superhelden-Serien und Filme, aber auch andere Neustarts, wie zum Beispiel spannende Dokus, bekommt ihr jeden Tag hier bei uns im Podcast.

Der Tipp und das Skript kamen heute von Christopher Jung, Audioproduktion Diebke Stark. Und ich bin Jessi Jus.