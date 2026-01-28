Play
Foto: Marvel Studios // Disney+
Bild: Wonder Man | Marvel Studios // Disney+

Was läuft heute? | Wonder Man

Die Rolle seines Lebens

In der neuen Marvel-Serie „Wonder Man“ versucht der erfolglose Nachwuchsschauspieler Simon die Hauptrolle im Remake seines Lieblingsfilms zu ergattern. Doch neben dem chaotischen Castingprozess für den Superheldenfilm muss er auch mit seinen echten Superkräften zurechtkommen.

Wonder Man

Der erfolglose Nachwuchsschauspieler Simon Williams versucht die Hauptrolle in dem geplanten Remake „Wonder Man“ zu ergattern. Der Film ist nicht nur Kult, sondern auch Simons absoluter Lieblingsfilm aus seiner Kindheit. Außerdem kommt der legendäre Regisseur Von Kovac extra für das Remake aus dem Ruhestand. Schauspielkollege Trevor will Simon dabei helfen an ein Casting zu kommen, doch Simon muss gleichzeitig aufpassen, dass nicht herauskommt, dass er auch in Wirklichkeit Superkräfte besitzt.

Mit Metahumor gegen die „Superhelden-Fatigue“

Die Serie versucht sich der „Superhelden-Fatigue“ anzunehmen, der immer größer werdenden Müdigkeit in Bezug auf Superheldenfilme und -Serien. Der Humor und das Setting erinnern dabei stark an die Erfolgsserie „The Studio“. Simon wird von Yahya Abdul-Mateen II gespielt und Trevor von Sir Ben Kingsley.

Die neue Superheldenserie „Wonder Man“ startet heute auf Disney+.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

