WondLA

In der Animationsserie „WondLa“ schließt sich die junge Eva, nach einem Leben in einem Untergrundbunker, mit einer Gruppe Außerirdischer zusammen, um die Überreste der Menschen zu finden. Die Animationsserie basiert auf der Buchreihe von Tony DiTerlizzi, der unter andrem auch die Spiderwick-Bücher geschrieben hat. Alle sieben Folgen von der Animationsserie „WondLA“ gibt es im Angebot von Apple TV+.

Ein Fisch namens Wanda

In diesem Klassiker aus dem Jahr 1988 spielen Jamie Lee Curtis und Kevin Kline die Ganoven Wanda und Otto. Nach einen Diamantenraub, bei dem ihr Boss geschnappt wird, müssen die beiden herausfinden, wo er die Diamanten versteckt hat. Für seine Rolle bekam Kevin Klein bei den Oscars 1989 den Preis für den besten Nebendarsteller. Den Gaunerkomödie „Ein Fisch namens Wanda“ läuft um 20:15 Uhr bei arte und danach in der arte-Mediathek.

Made in England: Die Filme von Powell und Pressburger

In der Dokumentation „Made in England: Die Filme von Powell und Pressburger“ blickt Filmlegende Martin Scorsese auf die Filme der britischen Filmemacher Michael Powell und Emeric Pressburger. Dabei geht die Doku sowohl auf die Karriere der beiden ein als auch den Einfluss auf die Filme von Scorsese selbst. Die Dokumentation „Made in England: Die Filme von Powell und Pressburger“ gibt es bei MUBI.

Was läuft heute?

