Your Friendly Neighborhood Spider-Man

In der neuen Animationsserie aus dem Hause Marvel muss ein junger Peter Parker sein Leben zwischen Schulalltag und seiner Geheimidentität als Spider-Man balancieren. Anders als normalerwiese üblich, sind einige Figuren nicht Peters Feinde, sondern Freunde. Zusätzlich punktet die Serie mit einem coolen Look, der an klassische Comics aus den 60er Jahren erinnert. „Your Friendly Neighborhood Spider-Man“ läuft ab heute bei Disney+.

Chantal im Märchenland

Nach drei sehr erfolgreichen Kinofilmen bekommt die „Fack ju Göhte“ Filmreihe ihr erstes Spin-Off. In „Chantal im Märchenland“ wird Fanliebling und Möchtegern-Influencerin Chantal zusammen mit ihrer besten Freundin durch einen Zauberspiegel gezogen und landet in einer Märchenwelt voller Feen, Prinzen und Drachen. Jella Haase schlüpft wieder in ihre ikonische Rolle und auch „Fack ju Göhte“-Stars wie Max von der Groeben und Elijas M’Barek sind am Start. Die Komödie „Chantal im Märchenland“ gibt es ab heute bei Netflix.

Mafiajäger

Mittlerweile gehört die sogenannte “’Ndrangheta” zu einer der einflussreichsten Mafiaorganisationen der Welt. Seit den 90er Jahren gilt sie als führender Name im europäischen Kokainschmuggel. In der mehrteiligen Doku „Mafiajäger“ geht es um den LKA Ermittler Oliver Huth, dem es zusammen mit seinen italienischen Kolleg:innen gelang, eine der größten europäischen Anti-Mafia-Aktionen der Geschichte durchzuführen. Alle fünf Teile von „Mafiajäger“ sind in der arte Mediathek verfügbar.

