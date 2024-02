Was läuft heute? | Zwei an einem Tag, Halo, Reschke Fernsehen

Zwei an einem Tag

Emma und Dexter lernen sich am Tag ihres College-Abschlusses kennen und ahnen noch nicht, dass dies der Beginn einer unglaublichen Freundschaft wird. Jedes Jahr am 15. Juli treffen sich die beiden wieder — ganz egal, wie gerade ihre Lebensumstände sind. Doch Emma hatte schon damals Gefühle für Dex und auch er merkt langsam, dass Freundschaft manchmal nicht genug ist. Die Serie „Zwei an einem Tag“ basiert auf dem gleichnamigen Film mit Anne Hathaway aus dem Jahr 2011. Das Remake findet ihr jetzt bei Netflix.

Halo

Auch in der zweiten Staffel der actiongeladenen Videospielverfilmung geht der Kampf ums Überleben weiter. Das Alienbündnis „Covenant“ plant, die größte Verteidigungsbasis der Menschen anzugreifen und Supersoldat Master Chief Petty Officer John-117 (Pablo Schreiber) macht sich auf die Suche nach dem Schlüssel zum Sieg: dem Halo. Die neuen Folgen „Halo“ starten heute auf Paramount+.

Reschke Fernsehen

Anja Reschke ist bekannt dafür, dass in ihrer Show gut recherchierter Journalismus auf Unterhaltung trifft. Ihre Sendung „Reschke Fernsehen“ startet jetzt ins zweite Sendungsjahr und ihr könnt die neuen Folgen jede Woche um 23:35 Uhr im Ersten anschauen. Oder ihr sucht euch die Folgen am Sendungstag ab 18 Uhr in der ARD-Mediathek heraus.

